На Донбассе растет напряженность между российскими военными - разведка

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 3655 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100116 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102171 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102508 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116751 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103448 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105894 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112726 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117239 просмотра

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На Донбассе растет напряженность между российскими военными - разведка

На Донбассе растет напряженность между российскими военными - разведка

Киев  •  УНН

 • 10570 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На оккупированном Донбассе растет напряженность между российскими военнослужащими и их подчиненными. Об этом со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"Российские офицеры негативно оценивают результаты деятельности своих предшественников и подчиненных личного состава. При этом они заставляют подчиненных за собственные средства ремонтировать места расположения подразделений и выполнять работы по инженерному оборудованию боевых позиций. Как следствие, в подразделениях российско-оккупационных войск на Донбассе растет напряженность во взаимоотношениях между военнослужащими, в том числе на международной почве", - сообщил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, боевики на Донбассе возобновили набор лиц, имеющих судимость.

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