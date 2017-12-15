На Донбассе растет напряженность между российскими военными - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. На оккупированном Донбассе растет напряженность между российскими военнослужащими и их подчиненными. Об этом со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"Российские офицеры негативно оценивают результаты деятельности своих предшественников и подчиненных личного состава. При этом они заставляют подчиненных за собственные средства ремонтировать места расположения подразделений и выполнять работы по инженерному оборудованию боевых позиций. Как следствие, в подразделениях российско-оккупационных войск на Донбассе растет напряженность во взаимоотношениях между военнослужащими, в том числе на международной почве", - сообщил А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, боевики на Донбассе возобновили набор лиц, имеющих судимость.