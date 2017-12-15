На Донбасі зростає напруженість між російськими військовими – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На окупованому Донбасі зростає напруженість між російськими військовослужбовцями та їх підлеглими. Про це з посиланням на дані розвідки Міністерства оборони України повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Російські офіцери негативно оцінюють результати діяльності своїх попередників та підлеглих особового складу. При цьому, вони примушують підлеглих за власні кошти ремонтувати місця розташування підрозділів та виконувати роботи з інженерного обладнання бойових позицій. Як наслідок, у підрозділах російсько-окупаційних військ на Донбасі, зростає напруженість у взаємовідносинах між військовослужбовцями, в тому числі на міжнародному підґрунті”, — повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі відновили набір осіб, які мають судимість.