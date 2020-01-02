На Донбассе за год проводили ремонт на более чем 300 объектах инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Украинской стороной СЦКК в 2019 году выполняли восстановительные работы на 312 объектах инфраструктуры на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"Украинской стороной СЦКК в 2019 году обеспечено соблюдение режима прекращения огня для выполнения ремонтно-восстановительных работ на 312 объектах инфраструктуры, из них на 152 объектах на подконтрольных правительству Украины территориях и на 160 объектах на временно оккупированных военными формированиями Российской Федерации территориях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для СЦКК безопасность украинский является главным: как для тех, кто проживает на подконтрольной территории, так и тех, кто проживает на временно оккупированной территории.
"Представители украинской стороны СЦКК и в дальнейшем будут продолжать своевременно и качественно выполнять мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры Донбасса", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Донбассе возобновили прекращенное в 2014 году движение поездов в прифронтовой город.