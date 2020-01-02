На Донбасі за рік проводили ремонт на понад 300 об'єктах інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Українською стороною СЦКК у 2019 році виконували відновлювальні роботи на 312 об’єктах інфраструктури на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"Українською стороною СЦКК у 2019 році забезпечено дотримання режиму припинення вогню для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на 312 об'єктах інфраструктури, з них на 152 об’єктах на підконтрольних уряду України територіях та на 160 об’єктах на тимчасово окупованих військовими формуваннями Російської Федерації територіях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для СЦКК безпека українців є головною: як для тих, хто проживає на підконтрольній території, так і тих, хто проживає на тимчасово окупованій території.
"Представники української сторони СЦКК й надалі продовжуватимуть своєчасно і якісно виконувати заходи, спрямовані на підтримання безпеки та відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури Донбасу", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, на Донбасі відновили припинений у 2014 році рух поїздів до прифронтового міста.