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На Донбасі за рік проводили ремонт на понад 300 об'єктах інфраструктури

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Українською стороною СЦКК у 2019 році виконували відновлювальні роботи на 312 об’єктах інфраструктури на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу штабу ООС.

"Українською стороною СЦКК у 2019 році забезпечено дотримання режиму припинення вогню для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на 312 об'єктах інфраструктури, з них на 152 об’єктах на підконтрольних уряду України територіях та на 160 об’єктах на тимчасово окупованих військовими формуваннями Російської Федерації територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для СЦКК безпека українців є головною: як для тих, хто проживає на підконтрольній території, так і тих, хто проживає на тимчасово окупованій території.

"Представники української сторони СЦКК й надалі продовжуватимуть своєчасно і якісно виконувати заходи, спрямовані на підтримання безпеки та відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури Донбасу", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, на Донбасі відновили припинений у 2014 році рух поїздів до прифронтового міста.

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