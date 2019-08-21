На Донбассе с начала суток два вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. С начала текущих суток до обеда на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, сегодня, 21 августа, российско-оккупационные войска осуществили 2 вооруженные провокации на линии боевого соприкосновения", - сообщил он.
По его данным, с 1:10 ночи оккупанты целились по украинским позициям в районе Новомихайловки из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Враг вел огонь от оккупированного села Луганское.
С 6:15, как сообщил представитель МОУ, противник начал обстрел от оккупированной Ужовки по защитникам Водяного. Здесь противник применял стрелковое оружие и подствольные гранатометы.
"Потерь в результате вражеских обстрелов с начала этого периода среди защитников Украины, по имеющейся информации, нет. Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения", - добавил Гуцуляк.
Напомним, 20 августа боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.