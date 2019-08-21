На Донбасі з початку доби два ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. З початку поточної доби до обіду на Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник прес-центру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, сьогодні, 21 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 2 збройні провокації на лінії бойового зіткнення", - повідомив він.
За його даними, з 1:10 ночі окупанти цілили по українських позиціях в районі Новомихайлівки з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Ворог вів вогонь від окупованого села Луганське.
З 6:15, як повідомив речник МОУ, противник розпочав обстріл від окупованої Ужівки по оборонцях Водяного. Тут противник застосовував стрілецьку зброю та підствольні гранатомети.
"Втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку цієї доби серед захисників України, за наявною інформацією, немає. Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних та провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення", - додав Гуцуляк.
Нагадаємо, 20 серпня бойовики 7 разів обстріляли українські позиції на Донбасі.