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На Донбассе боевики ранили военного: Украина направила ноту ОБСЕ

Киев • УНН

 • 14552 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. На Донбассе в результате обстрела со стороны противника получил пулевое ранение украинский военнослужащий одной из механизированных бригад. По этому поводу украинская сторона направила в СММ ОБСЕ специальную ноту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

На Донбассе боевики ранили военного: Украина направила ноту ОБСЕ

"Сегодня, 28 декабря около 10:00 в результате обстрела со стороны противника получил пулевое ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад", - говорится в сообщении.

Сообщается, что его состояние здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение.

"Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 27 декабря, боевики семь раз нарушили "режим тишины" в Донбассе. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирования.

По этому поводу украинская сторона направила в СММ ОБСЕ специальную ноту.

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