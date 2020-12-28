Україна направила ноту ОБСЄ через бойове травмування військового на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Донбасі український військовий отримав бойове травмування внаслідок обстрілу з боку бойовиків. З цього приводу українська сторона направила до СММ ОБСЄ спеціальну ноту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.
Так, вчора, 27 грудня, близько 23:00 внаслідок обстрілу з боку противника отримав бойове травмування один з військовослужбовців Збройних сил України.
“Стан його здоров’я задовільний, він евакуйований в медичний заклад. Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби, 27 грудня, бойовики сім разів порушили “режим тиші” на Донбасі. У результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав бойове травмування.
Як повідомлялося, на Донбасі, неподалік Авдіївки раніше український військовий отримав поранення від ворожого снайпера. З цього приводу українська сторона також направляла до СММ ОБСЄ спеціальну ноту.