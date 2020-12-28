На Донбасі бойовики поранили військового: Україна направила ноту ОБСЄ

"Сьогодні, 28 грудня близько 10:00 внаслідок обстрілу з боку противника отримав кульове поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що його стан здоров'я задовільний, він евакуйований в медичний заклад.

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, минулої доби, 27 грудня, бойовики сім разів порушили “режим тиші” на Донбасі. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав бойове травмування.



З цього приводу українська сторона направила до СММ ОБСЄ спеціальну ноту.