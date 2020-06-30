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В Днепропетровской области будут судить мэра по подозрению в получении взятки в 10 тыс. долл

Киев  •  УНН

 • 10800 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении председателя одного из городов Днепропетровской области и его сообщника, которых подозревают в вымогательстве и получении взятки в размере 10 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

“Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя одного из городов области и его сообщника за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, к мэру обратилась предпринимательница о получении в аренду Верхнеднепровской районной свалки.

“За положительное решение этого вопроса и заключенияе договора о предоставлении услуг по благоустройству земельного участка, что используется под свалку, мэр требовал от женщины неправомерную выгоду в размере 10 000 долларов США. Чтобы скрыть преступные действия, чиновник отметил, что деньги нужно передать его доверенному лицу”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области городской председатель территориальной общины требовал взятку в сумме 10 тыс. долл.

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