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На Дніпропетровщині судитимуть міського голову за підозрою в одержанні хабаря у 10 тис. дол

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно голови одного з міст Дніпропетровської області та його спільника, яких підозрюють у вимаганні та одержанні хабаря у розмірі 10 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

“Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно голови одного з міст області та його спільника за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, до міського голови звернулась підприємиця щодо отримання в оренду Верхньодніпровського районного сміттєзвалища.

“За позитивне вирішення цього питання та укладання договору про надання послуг з благоустрою земельної ділянки, яка використовується під сміттєзвалище, міський голова вимагав від жінки неправомірну вигоду у розмірі 10 000 доларів США. Аби приховати злочинні дії, посадовець зазначив, що гроші потрібно передати його довіреній особі”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині міський голова територіальної громади вимагав хабар у сумі 10 тис. дол.

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