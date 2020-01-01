В Днепропетровской области спасатели освободили тело погибшего водителя из покореженной машины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В среду в 19:01 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге вблизи села Бразолово Юривського района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По вызову срочно направлено отделение 67 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию спасателей по адресу установлено, что водитель легкового автомобиля ЗАЗ 1102 "Таврия", вероятно, не справившись с управлением, въехал в дорожный отбойник. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
Подразделением ГСЧС с помощью спецоборудования тело погибшего было деблокирован и изъято из конструкций поврежденной машины.
К оказанию помощи привлечено 7 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним, в Днепре в результате ДТП загорелся автомобиль: один водитель погиб.