На Дніпропетровщині рятувальники вивільнили тіло загиблого водія з понівеченої автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У середу о 19:01 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на автошляху поблизу села Бразолове Юрївського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За викликом терміново направлено відділення 67 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю рятувальників за адресою встановлено, що водій легкового автомобілю ЗАЗ 1102 "Таврія", ймовірно не впоравшись з керуванням, в’їхав у дорожній відбійник. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
Підрозділом ДСНС за допомогою спецобладнання тіло загиблого було деблоковано та вилучено з конструкцій пошкодженої автівки.
До надання допомоги залучено 7 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ДТП спалахнув автомобіль: один водій загинув.