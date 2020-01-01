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На Дніпропетровщині рятувальники вивільнили тіло загиблого водія з понівеченої автівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. У середу о 19:01 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на автошляху поблизу села Бразолове Юрївського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За викликом терміново направлено відділення 67 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників за адресою встановлено, що водій легкового автомобілю ЗАЗ 1102 "Таврія", ймовірно не впоравшись з керуванням, в’їхав у дорожній відбійник. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Підрозділом ДСНС за допомогою спецобладнання тіло загиблого було деблоковано та вилучено з конструкцій пошкодженої автівки.

До надання допомоги залучено 7 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ДТП спалахнув автомобіль: один водій загинув.

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