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В Днепропетровской области родители напоили шестимесячного ребенка алкоголем, младенец погиб

В Днепропетровской области родители напоили шестимесячного ребенка алкоголем, младенец погиб

Киев • УНН

 • 21090 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Под Кривым Рогом родители шестимесячного мальчика напоили собственного ребенка этиловым спиртом. Ребенок умер от полученной дозы алкоголя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Днепропетровской областной прокуратуры.

Детали

В суд направили обвинительный акт в отношении матери и отца ребенка, которые живут в селе Ингулец.

По информации следствия, в ноябре 2020 года родители решили успокоить шестимесячного мальчика, а потому накормили его детской смесью из бутылочки, в которой был этиловый спирт. Ребенок умер от полученной дозы алкоголя.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к ее смерти) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание за это преступление предусматривает ограничение свободы от двух до пяти лет или тюремное заключение на такой же срок. Досудебное расследование завершено.

Стражи порядка прислали обвинительный акт в суд.

Напомним

В Харькове женщина задушила двухлетнего ребенка и выпрыгнула с четвертого этажа.

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