На Дніпропетровщині батьки напоїли шестимісячну дитину алкоголем, немовля загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Під Кривим Рогом батьки шестимісячного хлопчика напоїли власну дитину етиловим спиртом. Дитина померла від отриманої дози алкоголю. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.
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До суду надіслали обвинувальний акт щодо матері та батька дитини, які живуть у селі Інгулець.
За інформацією слідства, у листопаді 2020 року батьки вирішили заспокоїти шестимісячного хлопчика, а тому нагодували його дитячою сумішшю з пляшки, в якій був етиловий спирт. Дитина померла від отриманої дози алкоголю.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною, що призвело до її смерті) Кримінального кодексу України.
Найбільше покарання за цей злочин передбачає обмеження волі від двох до п’яти років або тюремне ув’язнення на такий же термін. Досудове розслідування завершене.
Правоохоронці надіслали обвинувальний акт до суду.
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