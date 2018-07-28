На государственной границе на Закарпатье усилят контроль

“Это не первый выезд офицеров Администрации Госпогранслужбы на усиление государственной границы со странами ЕС. Как показали предварительные результаты усилений — количество правонарушений, связанных с противоправной деятельностью на государственной границе во время уплотнения государственных рубежей значительно уменьшается”, - заявил директор Департамента охраны государственной границы генерал-майор Юрий Гресько.

Решение о продлении усиления этого направления приняло руководство Госпогранслужбы, ведь по результатам оперативно-служебной деятельности активизация противоправной деятельности, связанной с перемещением через государственную границу групп незаконных мигрантов, подакцизных товаров, в том числе с использованием тайников, малой авиации, не уменьшается.

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Сотрудники Администрации Госпогранслужбы заступят на места несения службы в составе пограничных нарядов в 9 подразделениях на наиболее угрожаемых направлениях и будут выполнять задачи по охране государственной границы, предотвращать переправку нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения, чтобы не допускать противоправных действий на государственной границе Украины.

Как напоминают в ГПСУ, в конце прошлого года во время подобного усиления офицеры Администрации Госпогранслужбы приняли непосредственное участие в несении службы почти 600 пограничных нарядов. При их участии проверено более 400 км границы, задержаны за незаконное пересечение государственной границы — 23 человека, из которых 17 незаконных мигрантов. Кроме того, задержано почти 20 тысяч пачек сигарет и товаров на сумму 365 тысяч гривен, а в 5 случаях выявлены признаки подготовки к совершению противоправной деятельности.

Напомним, украинские правоохранители с 26 июля по 31 августа проведут серию общегосударственных мероприятий по пресечению преступной деятельности иностранцев под кодовым названием “Мигрант”.