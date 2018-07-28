На державному кордоні на Закарпатті посилять контроль

“Це не перший виїзд офіцерів Адміністрації Держприкордонслужби на посилення державного кордону з країнами ЄС. Як показали попередні результати посилень — кількість правопорушень, що пов’язані з протиправною діяльністю на державному кордоні під час ущільнення державних рубежів значно зменшується”, — заявив директор Департаменту охорони державного кордону генерал-майор Юрій Гресько.

Рішення про продовження посилення цього напрямку прийняло керівництво Держприкордонслужби, адже за результатами оперативно-службової діяльності активізація протиправної діяльності, пов’язаної з переміщенням через державний кордон груп незаконних мігрантів, підакцизних товарів, у тому числі з використанням схованок, малої авіації, не зменшується.

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Співробітники Адміністрації Держприкордонслужби заступлять на місця несення служби у складі прикордонних нарядів у 9 підрозділах на найбільш загрозливих напрямках та будуть виконувати завдання з охорони державного кордону, запобігатимуть переправленню нелегальних мігрантів, корупційним та контрабандним проявам, адміністративним правопорушенням, аби не допускати протиправних дій на державному кордоні України.

Як нагадують у ДПСУ, наприкінці минулого року під час подібного посилення офіцери Адміністрації Держприкордонслужби прийняли безпосередню участь в несенні служби майже 600 прикордонних нарядів. За їх участі перевірено понад 400 км кордону, затримано за незаконне перетинання державного кордону — 23 особи, з яких 17 незаконних мігрантів. Крім того, затримано майже 20 тисяч пачок сигарет і товарів на суму 365 тисяч гривень, а в 5 випадках виявлено ознаки підготовки до вчинення протиправної діяльності.

Нагадаємо, українські правоохоронці з 26 липня по 31 серпня проведуть серію загальнодержавних заходів із припинення злочинної діяльності іноземців під кодовою назвою “Мігрант”.