В честь свадьбы принца Гарри появится криптовалюта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Великобритании в честь свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл выпустят новую криптовалюту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Express.
Королевская криптовалюта получила название Crown Royale. Средства от продажи памятной валюты будут направлены на благотворительность, в частности таким организациям Sentebale, The Invictus Games и The Royal Foundation.
Также планируется, что часть денег пойдет на финансирование номера издания The Crown and Country Magazine, в котором будет освещена свадьба.
Как сообщал УНН, свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая, на свадьбе будущий герцогини подарят фамильный герб: с девизом, щитом и ссылкой заслуги девушки и ее семьи.
В свадебном букете Меган Маркл будут использованы сезонные цветы, в частности пиона и садовые розы.