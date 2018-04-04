На честь весілля принца Гаррі з’явиться криптовалюта
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Великобританії на честь весілля британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл випустять нову крипто валюту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Express.
Королівська крипто валюта отримала назву Crown Royale. Кошти від продажу пам’ятної валюти будуть направленні на благодійність, зокрема таким організаціям Sentebale, The Invictus Games и The Royal Foundation.
Також планується, що частина грошей буде спрямована на фінансування номера видання The Crown and Country Magazine, в якому буде освітлено весілля.
Як повідомляв УНН, весілля британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл відбудеться 19 травня, на весіллі майбутній герцогині подарують фамільний герб: з девізом, щитом і посиланням на заслуги дівчини та її сім'ї.
У весільному букеті Меган Маркл будуть використані сезонні квіти, зокрема півонії і садові троянди.