На Черниговщине ликвидировали пожары после атаки российских беспилотников – ГСЧС

В Черниговской области спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате атаки российских беспилотников. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

В течение суток российские беспилотники атаковали область. Возникли пожары на территориях предприятий в Корюковском районе и возгорание пиломатериалов в Черниговском районе