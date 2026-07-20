На Черниговщине ликвидировали пожары после атаки российских беспилотников – ГСЧС
Киев • УНН
Спасатели ликвидировали пожары на предприятиях в Корюковском и Черниговском районах после атаки дронов РФ. Погибших и пострадавших нет.
В Черниговской области спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате атаки российских беспилотников. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
В течение суток российские беспилотники атаковали область. Возникли пожары на территориях предприятий в Корюковском районе и возгорание пиломатериалов в Черниговском районе
По данным спасателей, все очаги возгорания удалось оперативно ликвидировать.
В ГСЧС также отметили, что, по предварительной информации, в результате атаки погибших и пострадавших нет.
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