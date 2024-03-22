На Черниговщине из-за атаки рф уничтожен дом культуры, ранены два человека

В Черниговской области из-за вражеской атаки уничтожен дом культуры и ранены два гражданских лица. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

"В результате попадания трех бомб в военную базу уничтожено 650 иностранных наемников-неонацистов, 8 Брэдли и три F-16", - так скажут росСМИ. Относительно реальной обстановки: уничтожен дом культуры, ранены два гражданских лица", - написал Чаус.

Он отметил, что оказывается помощь.

"Пи&@₴асы (россияне - ред.)", - добавил Чаус.

Контекст

Ранее Чаус сообщал, что в 14:59 было три взрыва в Семеновке. Предварительно - КАБы.

Кроме того, в Новгород-Северском районе на Черниговщине российский дрон попал в микроавтобус с гражданскими. По предварительной информации, пострадали три человека.