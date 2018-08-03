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17:47 • 18811 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Черниговской области перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие

В Черниговской области перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 9581 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Автобус с детьми и родителями перевернулся возле с. Малая Кошелевка в Черниговской области. На момент ДТП в салоне автомобиля находились 12 человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"Происшествие случилось сегодня около 11:00. В полицию позвонили и сообщили о ДТП в Нежинском районе. Сообщили, что перевернулся автобус с пассажирами, есть травмированные. Медики доставили в Нежинскую больницу восемь пострадавших. На данный момент известно, что 4 взрослых и 4 детей. Трое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, среди которых - 1 ребенок. Угрозы для их жизни нет", - отметили в отделе коммуникации.

Как выяснили полицейские, микроавтобус Volkswagen двигался из Киева в Конотопа Сумской области. Автомобиль перевозил детей с родителями. Они направлялись на водный отдых с байдарками.

"По предварительной информации, во время выполнения маневра, обгона, женщина-водитель не справилась с управлением, автомобиль зацепил бордюр и лег на бок. Полицейские задокументировали автопроисшествие. Вещественные доказательства с места происшествия направили на экспертизу. Сам автомобиль направили на штрафмайдачик", - рассказали в полиции.

Сведения о происшествии внесли в ЕРДР. По факту открыто производство ч.2 ст. 286 УК Украины. Статья предусматривает наказание - до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в результате лобового столкновения легкового автомобиля с бетонной плитой в Мариуполе погибли два человека.

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