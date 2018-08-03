На Чернігівщині перекинувся автобус з пасажирами: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Автобус з дітьми та батьками перекинувся біля с. Мала Кошелівка у Чернігівській області. На момент ДТП у салоні автомобіля перебували 12 осіб. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"Подія сталася сьогодні близько 11:00. До поліції зателефонували та повідомили про ДТП у Ніжинському районі. Повідомили, що перекинувся автобус з пасажирами, є травмовані. Медики доставили до Ніжинської лікарні вісьмох постраждалих. На даний момент відомо, що 4 дорослих і 4 дітей. Троє з них перебувають у стабільно тяжкому стані, серед яких - 1 дитина. Загрози для їх життя немає", - зазначили у відділі комунікації.
Як з'ясували поліцейські, що мікроавтобус Volkswagen рухався з Києва до Конотопу Сумської області. Автомобіль перевозив дітей з батьками. Вони направлялися на водний відпочинок з байдарками.
"За попередньою інформацією, під час виконання маневру, обгону, жінка-водій не впоралася з керуванням, автомобіль зачепив бордюр та ліг на бік. Поліцейські задокументували автопригоду. Речові докази з місця пригоди направили на експертизу. Сам автомобіль направили на штрафмайдачик", - розповіли в поліції.
Відомості про подію внесли до ЄРДР. За фактом відкрито провадження ч.2 ст. 286 КК України. Стаття передбачає покарання - до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля з бетонною плитою у Маріуполі загинуло двоє людей.