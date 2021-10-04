На Буковине зафиксировали 609 новых случаев инфицирования коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Черновицкой области за 4 октября зафиксировали 609 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 276 человек. Об этом говорится на официальной странице Черновицкой ОГА "Твоя Буковина" в Telegram, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 91 566 случаев болезни. За последние сутки 276 человек выздоровели, 82 386 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 2078 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 2208 ПЦР-исследования и 534 экспресс-тесты.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 460 010 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 889 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.