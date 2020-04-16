На Буковине рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 и подозрением

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. В реанимационном отделении Черновицкой областной больницы есть девять больных. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены двое. В общем COVID-19 диагностировали у трех пациентов реанимации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"В реанимационном отделении областной больницы есть девять больных. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены двое. Другие больные - на кислородной поддержке. В целом же COVID-19 диагностировали у трех пациентов реанимации, трое находятся на разной стадии отмены диагноза, но все еще лечат от пневмонии, и еще трое переведены в отделение недавно", - говорится в сообщении.

Так в областную больницу перевезли больного пневмонией из Путильского района. Также из-за двустороней пневмонии и низкого насыщения организма кислородом в реанимацию попал больной, который имеет хроническую почечную недостаточность и находится на диализе. По этой же причине в отделение перевели пациентку из Герцаевского района, состояние которой затрудняет сахарный диабет и избыточный вес. В то же время состояние двух пациентов улучшилось и их перевели в другое отделение.

"В Сторожинецкой центральной районной больнице пять человек находятся в реанимации, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, двое - на кислородной поддержке. Еще 14 больных - в инфекционном отделении на периодической кислородной терапии", - отмечается в сообщении.

Также в реанимации Глыбоцкой центральной районной больницы находятся четверо пациентов на кислородной поддержке. Среди больных - женщина, у которой инфаркт и гепатит. У нее также диагностировали коронавирус. COVID-19 подтверждено еще у двух пациентов отделения, один - с подозрением.

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В ОГА сообщается, что в Хотинской центральной районной больнице находится одна пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Она на кислородной поддержке.

"В реанимации Кицманской центральной районной больницы есть один пациент с пневмонией и подозрением на COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкого центральной районной больницы. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностирована коронавирус.

"Из реанимации Черновицкой городской больницы №1 одного пациента, состояние которого улучшилось, перевели в обычное отделение. В то же время здесь есть трое больных на аппаратах ИВЛ. Это 64-летняя женщина с сахарным диабетом и подтвержденным COVID-19 и 69-летний мужчина с подозрением на коронавирус, который имеет избыточный вес, а также 80-летний пациент с подозрением на коронавирус. Еще двое пациентов - на кислородной поддержке, у них подозрение на COVID-19", - информирует ОГА.

Напомним, по состоянию на утро 16 апреля в Черновицкой области зафксовано 662 случая COVID-19.

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