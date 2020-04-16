На Буковині розповіли про стан пацієнтів з COVID-19 та підозрою

"У реанімаційному відділенні обласної лікарні є дев’ятеро хворих. Із них до апаратів штучної вентиляції легень підключені двоє. Інші недужі – на кисневій підтримці. Загалом же COVID-19 діагностували у трьох пацієнтів реанімації, троє перебувають на різній стадії скасування діагнозу, але все ще лікують пневмонії, та ще троє переведені у відділення нещодавно", - йдеться в повідомленні.

Так до обласної лікарні перевезли хворого на пневмонію із Путильського району. Також через двобічну пневмонію та низьке насичення організму киснем до реанімації потрапив недужий, який має хронічну ниркову недостатність і перебуває на діалізі. З цієї ж причини у відділення перевели пацієнтку із Герцаївського району, стан якої ускладнює цукровий діабет і надмірна вага. Водночас стан двох пацієнтів покращився і їх перевели у інше відділення.

"У Сторожинецькій центральній районній лікарні п’ятеро людей перебувають у реанімації, троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень, двоє – на кисневій підтримці. Ще 14 хворих – у інфекційному відділенні на періодичній кисневій терапії", - зазначається в повідомленні.

Також у реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває четверо пацієнтів на кисневій підтримці. Серед хворих – жінка, у якої інфаркт та гепатит. У неї також діагностували коронавірус. COVID-19 підтверджено ще в двох пацієнтів відділення, один – із підозрою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Збройних силах зафіксовано другу смерть від коронавірусу

В ОДА повідомляється, що у Хотинській центральній районній лікарні перебуває одна пацієнтка із підтвердженою коронавірусною інфекцією. Вона на кисневій підтримці.

"У реанімації Кіцманської центральної районної лікарні є один пацієнт із пневмонією та підозрою на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. 57-річна жінка перебуває на апараті ШВЛ, у неї діагностовано коронавірус.

"Із реанімації Чернівецької міської лікарні №1 одного пацієнта, стан якого покращився, перевели до звичайного відділення. Водночас тут є троє хворих на апаратах ШВЛ. Це 64-річна жінка із цукровим діабетом та підтвердженим COVID-19 та 69-річний чоловік із підозрою на коронавірус, який має надмірну вагу, а також 80-річний пацієнт із підозрою на коронавірус. Ще двоє пацієнтів – на кисневій підтримці, у них підозра на COVID-19", - інформує ОДА.

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня в Чернівецькій області зафксовано 662 випадки COVID-19.