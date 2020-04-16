На Буковині розповіли про стан пацієнтів з COVID-19 та підозрою

ukru
14:22 • 33141 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 120120 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 125768 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 134880 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 149218 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 140723 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 177736 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 143283 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149117 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149070 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 128093 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 101807 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 91767 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 90060 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 110043 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 120120 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 125769 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 134880 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 149218 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 140723 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 12553 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 25132 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 59927 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109869 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110117 перегляди
Актуальне
На Буковині розповіли про стан пацієнтів з COVID-19 та підозрою

На Буковині розповіли про стан пацієнтів з COVID-19 та підозрою

Київ • УНН

 • 11785 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У реанімаційному відділенні Чернівецької обласної лікарні є дев’ятеро хворих. Із них до апаратів штучної вентиляції легень підключені двоє. Загалом COVID-19 діагностували у трьох пацієнтів реанімації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"У реанімаційному відділенні обласної лікарні є дев’ятеро хворих. Із них до апаратів штучної вентиляції легень підключені двоє. Інші недужі – на кисневій підтримці. Загалом же COVID-19 діагностували у трьох пацієнтів реанімації, троє перебувають на різній стадії скасування діагнозу, але все ще лікують пневмонії, та ще троє переведені у відділення нещодавно", - йдеться в повідомленні.

Так до обласної лікарні перевезли хворого на пневмонію із Путильського району. Також через двобічну пневмонію та низьке насичення організму киснем до реанімації потрапив недужий, який має хронічну ниркову недостатність і перебуває на діалізі. З цієї ж причини у відділення перевели пацієнтку із Герцаївського району, стан якої ускладнює цукровий діабет і надмірна вага. Водночас стан двох пацієнтів покращився і їх перевели у інше відділення.

"У Сторожинецькій центральній районній лікарні п’ятеро людей перебувають у реанімації, троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень, двоє – на кисневій підтримці. Ще 14 хворих – у інфекційному відділенні на періодичній кисневій терапії", - зазначається в повідомленні.

Також у реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває четверо пацієнтів на кисневій підтримці. Серед хворих – жінка, у якої інфаркт та гепатит. У неї також діагностували коронавірус. COVID-19 підтверджено ще в двох пацієнтів відділення, один – із підозрою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Збройних силах зафіксовано другу смерть від коронавірусу

В ОДА повідомляється, що у Хотинській центральній районній лікарні перебуває одна пацієнтка із підтвердженою коронавірусною інфекцією. Вона на кисневій підтримці.

"У реанімації Кіцманської центральної районної лікарні є один пацієнт із пневмонією та підозрою на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. 57-річна жінка перебуває на апараті ШВЛ, у неї діагностовано коронавірус.

"Із реанімації Чернівецької міської лікарні №1 одного пацієнта, стан якого покращився, перевели до звичайного відділення. Водночас тут є троє хворих на апаратах ШВЛ. Це 64-річна жінка із цукровим діабетом та підтвердженим COVID-19 та 69-річний чоловік із підозрою на коронавірус, який має надмірну вагу, а також 80-річний пацієнт із підозрою на коронавірус. Ще двоє пацієнтів – на кисневій підтримці, у них підозра на COVID-19", - інформує ОДА.

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня в Чернівецькій області зафксовано 662 випадки COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$231.82
Brent
$71.88
Bitcoin
$84,668.50
S&P 500
$5,686.04
Газ TTF
$43.35
Золото
$3,048.19
Ethereum
$1,972.23