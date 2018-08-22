На Буковине пограничники задержали конный караван с сигаретами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Вчера, 21 августа, в Черновицкой области недалеко от границы правоохранители остановили конный караван, которым нарушители пытались переместить сигареты в Румынию. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Пограничники разоблачили караван из четырех подвод, запряженных лошадьми рядом украинско-румынской границей. Кроме того, на месте задержаны 2 человека, которые перемещали 10 ящиков табачных изделий в количестве почти 5000 пачек. Сейчас продолжаются поиски еще двух человек, которые сбежали", - рассказали пограничники.
На задержанных правонарушителей составлен протокол по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Обнаруженную контрабанду будет передано сотрудникам ГФС, а дело передано в суд.
Напомним, в Донецкой области неподалеку от линии разграничения в заброшенном легковом автомобиле найдено большое количество сигарет и спирта.