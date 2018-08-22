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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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На Буковине пограничники задержали конный караван с сигаретами

Киев • УНН

 • 13903 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Вчера, 21 августа, в Черновицкой области недалеко от границы правоохранители остановили конный караван, которым нарушители пытались переместить сигареты в Румынию. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

На Буковине пограничники задержали конный караван с сигаретами

"Пограничники разоблачили караван из четырех подвод, запряженных лошадьми рядом украинско-румынской границей. Кроме того, на месте задержаны 2 человека, которые перемещали 10 ящиков табачных изделий в количестве почти 5000 пачек. Сейчас продолжаются поиски еще двух человек, которые сбежали", - рассказали пограничники.

На задержанных правонарушителей составлен протокол по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Обнаруженную контрабанду будет передано сотрудникам ГФС, а дело передано в суд.

Напомним, в Донецкой области неподалеку от линии разграничения в заброшенном легковом автомобиле найдено большое количество сигарет и спирта.

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