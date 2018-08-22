На Буковині прикордонники затримали кінний караван з сигаретами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Учора, 21 серпня, у Чернівецькій області неподалік кордону правоохоронці зупинили кінний караван, яким порушники намагалися перемістити сигарети до Румунії. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Прикордонники викрили караван з чотирьох підвод, запряжених кіньми поряд українсько-румунського кордону. Крім того, на місці затримано 2 осіб, які переміщували 10 ящиків тютюнових виробів у кількості майже 5 тисяч пачок. Зараз тривають пошуки ще двох осіб, які вдались до втечі”, — розповіли прикордонники.
На затриманих правопорушників складено протокол за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Виявлену контрабанду буде передано співробітникам ДФС, а справу передано до суду.
Нагадаємо, у Донецькій області неподалік від лінії розмежування у покинутому легковому автомобілі знайдено велику кількість сигарет та спирту.