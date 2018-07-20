На Буковине двух полицейских уволили за избиение мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Двух работников Вижницкого отделения полиции уволили за избиение мужчины. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.
"Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором зафиксирован факт избиения гражданина компанией молодых людей. По предварительной информации, в драке участвовали работники полиции из Буковины", - говорится в сообщении.
Как было указано в видеопубликации, инцидент произошел 28-го июня в с. Куты Ивано-Франковской области.
"По словам автора публикации, на территории автозаправочной станции группа лиц в нетрезвом состоянии жестоко избила мужчину. В результате избиения потерпевший с телесными повреждениями попал в Косовскую центральную районную больницу", - отметили в полиции.
Сразу после обнаружения этого видеоматериала было назначено служебное расследование. В ходе проверок выяснилось, что к избиению причастны двое работников Вижницкого отделения полиции возрастом 22 и 27 лет. По заключению служебного расследования принято решение об увольнении обоих фигурантов инцидента из рядов полиции.
Напомним, в сети появилось видео, на котором видно, как полицейский в киевском метро, на станции "Контрактовая площадь", резиновой дубинкой избил мужчину. Столичная прокуратура начала расследование этого инцидента.