На Буковині двох поліцейських звільнили за побиття чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Двох працівників Вижницького відділення поліції звільнили за побиття чоловіка. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.
"Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, на якому зафіксовано факт побиття громадянина компанією молодих людей. За попередньою інформацією, у бійці брали участь працівники поліції з Буковини", - йдеться в повідомленні.
Як було вказано у відеопублікації, інцидент стався 28-го червня у с. Кути Івано-Франківської області.
"За словами автора публікації, на території автозаправної станції група осіб напідпитку жорстоко побила чоловіка. Внаслідок побиття потерпілий з тілесними ушкодженнями потрапив до Косівської центральної районної лікарні", - зазначили в поліції.
Одразу після виявлення цього відеоматеріалу було призначене службове розслідування. У ході перевірок з'ясувалося, що до побиття причетні двоє працівників Вижницького відділення поліції віком 22 і 27 років. За висновками службового розслідування прийнято рішення про звільнення обох фігурантів інциденту з лав поліції.
Нагадаємо, у мережі оприлюднили відео, на якому видно, як поліцейський у київському метро, на станції "Контрактова площа", гумовим кийком побив чоловіка. Столична прокуратура розпочала розслідування цього інциденту.