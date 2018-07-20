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На Буковині двох поліцейських звільнили за побиття чоловіка

На Буковині двох поліцейських звільнили за побиття чоловіка

Київ • УНН

 • 9143 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Двох працівників Вижницького відділення поліції звільнили за побиття чоловіка. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.

"Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, на якому зафіксовано факт побиття громадянина компанією молодих людей. За попередньою інформацією, у бійці брали участь працівники поліції з Буковини", - йдеться в повідомленні.

Як було вказано у відеопублікації, інцидент стався 28-го червня у с. Кути Івано-Франківської області.

"За словами автора публікації, на території автозаправної станції група осіб напідпитку жорстоко побила чоловіка. Внаслідок побиття потерпілий з тілесними ушкодженнями потрапив до Косівської центральної районної лікарні", - зазначили в поліції.

Одразу після виявлення цього відеоматеріалу було призначене службове розслідування. У ході перевірок з'ясувалося, що до побиття причетні двоє працівників Вижницького відділення поліції віком 22 і 27 років. За висновками службового розслідування прийнято рішення про звільнення обох фігурантів інциденту з лав поліції.

Нагадаємо, у мережі оприлюднили відео, на якому видно, як поліцейський у київському метро, на станції "Контрактова площа", гумовим кийком побив чоловіка. Столична прокуратура розпочала розслідування цього інциденту.

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