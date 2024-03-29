На Буковине силы ПВО ночью сбили ракеты - ОВА

На Франковщине раздаются взрывы

На Ивано-Франковщине слышны звуки взрывов. Взрывы были слышны во многих регионах Украины, в том числе в Ивано-Франковске, Днепре, Львове, Хмельницком, Черкассах и Киевщине во время ночной атаки с ракетными пусками со стороны противника.