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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Буковине силы ПВО ночью сбили ракеты - ОВА

На Буковине силы ПВО ночью сбили ракеты - ОВА

Киев  •  УНН

29 марта 2024, 05:24  •  8732 просмотра

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Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты над Черновицкой областью во время воздушной тревоги 29 марта, о жертвах не сообщается.

Во время воздушной тревоги 29 марта силы  ПВО сбили над территорией Черновицкой области российские ракеты. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк, передает УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующие службы выехали на места падения обломков.

Предварительно обошлось без жертв.

Запаранюк призвал сохранять информационную тишину. Он отметил, что фото и видео запрещено публиковать.

Контекст 

Во время ночной атаки 29 марта взрывы раздавались в Днепре, Львовской, Хмельницкой областях, в Черкассах и в Киевской, Ивано-Франковской областях. 

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