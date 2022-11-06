На болгаро-греческой границе продолжают гореть лесные пожары

Детали

Площадь, разрушенная огнем, охватившим непроходимую местность в горном районе Родопских гор, остается относительно небольшой, сообщил в воскресенье государственном радио руководитель пожарной службы Сергей Саимов.

Пламя тянется вдоль линии 20 километров.

По меньшей мере, 850 гектаров кустарников и деревьев на греческой стороне границы были сожжены.

В течение нескольких недель в регионе наблюдались высокие температуры и засуха.