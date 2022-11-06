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14 марта, 19:57 • 55311 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 97126 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 101245 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 133032 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135014 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111488 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105353 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 91617 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111185 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136531 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На болгаро-греческой границе продолжают гореть лесные пожары

На болгаро-греческой границе продолжают гореть лесные пожары

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. В воскресенье болгарские пожарные продолжают бороться с лесным пожаром, бушующим в течение нескольких дней вдоль границы с Грецией. Сильный южный ветер разгоняет пламя на север, в сторону Болгарии, и не позволял использовать пожарный вертолет, передает УНН ссылаясь на агентство dpa.

Детали

Площадь, разрушенная огнем, охватившим непроходимую местность в горном районе Родопских гор, остается относительно небольшой, сообщил в воскресенье государственном радио руководитель пожарной службы Сергей Саимов.

Пламя тянется вдоль линии 20 километров.

По меньшей мере, 850 гектаров кустарников и деревьев на греческой стороне границы были сожжены.

В течение нескольких недель в регионе наблюдались высокие температуры и засуха.

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