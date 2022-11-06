На болгаро-греческой границе продолжают гореть лесные пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В воскресенье болгарские пожарные продолжают бороться с лесным пожаром, бушующим в течение нескольких дней вдоль границы с Грецией. Сильный южный ветер разгоняет пламя на север, в сторону Болгарии, и не позволял использовать пожарный вертолет, передает УНН ссылаясь на агентство dpa.
Детали
Площадь, разрушенная огнем, охватившим непроходимую местность в горном районе Родопских гор, остается относительно небольшой, сообщил в воскресенье государственном радио руководитель пожарной службы Сергей Саимов.
Пламя тянется вдоль линии 20 километров.
По меньшей мере, 850 гектаров кустарников и деревьев на греческой стороне границы были сожжены.
В течение нескольких недель в регионе наблюдались высокие температуры и засуха.