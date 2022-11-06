На болгаро-грецькому кордоні продовжують вирувати лісові пожежі

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Площа, зруйнована вогнем, який охопив непрохідну місцевість у гірському районі Родопських гір, залишається відносно невеликою, повідомив у неділю державному радіо керівник пожежної служби Сергій Саїмов.

Полум'я тягнеться вздовж лінії 20 кілометрів.

Щонайменше 850 гектарів чагарників та дерев на грецькій стороні кордону було спалено.

Протягом кількох тижнів у регіоні спостерігалися високі температури та посуха.