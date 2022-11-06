На болгаро-грецькому кордоні продовжують вирувати лісові пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У неділю болгарські пожежники продовжують боротися з лісовою пожежею, що вирує протягом кількох днів уздовж кордону з Грецією. Сильний південний вітер розганяє полум'я на північ, у бік Болгарії, і не дозволяв використовувати пожежний вертоліт, передає УНН посилаючись на агенство dpa.
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Площа, зруйнована вогнем, який охопив непрохідну місцевість у гірському районі Родопських гір, залишається відносно невеликою, повідомив у неділю державному радіо керівник пожежної служби Сергій Саїмов.
Полум'я тягнеться вздовж лінії 20 кілометрів.
Щонайменше 850 гектарів чагарників та дерев на грецькій стороні кордону було спалено.
Протягом кількох тижнів у регіоні спостерігалися високі температури та посуха.