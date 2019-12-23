На блокпосту на Донбассе военный покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. На блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области застрелился военнослужащий. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 22 декабря. Военнослужащий ВС Украины (1997 года рождения) совершил самоубийство, выстрелив в голову из автомата Калашникова. В результате полученного огнестрельного ранения военный умер.
Проводится расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства самоубийства.
Напомним, в Сквире полицейский пытался покончить с собой.