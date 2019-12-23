На блокпості на Донбасі військовий покінчив із собою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На блокпості Святогірськ-Букіне у Донецькій області застрелився військовослужбовець. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася 22 грудня. Військовослужбовець ЗС України (1997 року народження) вчинив самогубство, вистріливши у голову з автомату Калашникова. У результаті отриманого вогнепального поранення військовий помер.
Проводиться розслідування. Встановлюються причини та обставини самогубства.
Нагадаємо, у Сквирі поліцейський намагався покінчити з собою.