На блокпості на Донбасі військовий покінчив із собою

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. На блокпості Святогірськ-Букіне у Донецькій області застрелився військовослужбовець. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася 22 грудня. Військовослужбовець ЗС України (1997 року народження) вчинив самогубство, вистріливши у голову з автомату Калашникова. У результаті отриманого вогнепального поранення військовий помер.

Проводиться розслідування. Встановлюються причини та обставини самогубства.

Нагадаємо, у Сквирі поліцейський намагався покінчити з собою.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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