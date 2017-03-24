На базу НАТО в Литве прибыли солдаты из Нидерландов

По данным литовского министерства обороны, в четверг, 23 марта, они приземлились на военном аэропорту Шяуляя и оттуда отправятся на военную базу в Рукла. Неделей ранее туда уже доставили военную технику, в том числе 20 боевых машин пехоты Marder и 6 танков Leopard 2.

Стоит отметить, что с середины января в Литву было отправлено 120 контейнеров военных грузов и 200 транспортных средств. Около 300 немецких военнослужащих уже находятся на базе, еще 150 будут переброшены туда в ближайшее время.