На базу НАТО в Литві прибули солдати з Нідерландів

За даними литовського міністерства оборони, у четвер, 23 березня, вони приземлилися на військовому аеропорту Шяуляя і звідти вирушать на військову базу в Рукле. Тижнем раніше туди вже доставили військову техніку, в тому числі 20 бойових машин піхоти Marder і 6 танків Leopard 2.

Варто зазначити, що з середини січня до Литви було відправлено 120 контейнерів військових вантажів і 200 транспортних засобів. Близько 300 німецьких військовослужбовців вже знаходяться на базі, ще 150 будуть перекинуті туди найближчим часом.