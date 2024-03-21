На Бахмутском направлении пограничники отбили штурм россиян: неудачная попытка стоила врагу 12 единиц военной техники

Пограничники отбили вражеский штурм на Бахмутском направлении. Россияне пытались прорвать оборону наших войск наступая с применением тяжелой техники, однако получили от украинских защитников взбучку, и были вынуждены отступить. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.

При поддержке танков, БМП и БТР силами двух взводов противник пытался прорвать линию обороны, однако понес потери и отступил. - сообщили в ГПСУ.

Детали

В ведомстве пограничников добавили что этот штурм отбили бойцы бригады Гвардии наступления "Месть" совместно с Силами обороны. Совокупно они уничтожили 12 единиц вражеской техники.

Как это происходило сняли украинские аэроразведчики.