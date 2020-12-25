На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Киевской области, на 55 км автодороги в направлении Харькова, перевернулся грузовик, водителей просят быть осторожными, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.
"Информируем вас о том, что на 55 км автодороги в направлении Харькова случилось автопроисшествие - перевернулся грузовик. Полицейские занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе", - говорится в сообщении.
Водителей просят учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными.
Напомним, в Закарпатской области в результате столкновения мотоцикла с припаркованным грузовым автомобилем погибли двое мужчин - водитель и пассажир байка.