На автодорозі Київ-Харків перекинулася вантажівка, рух заблоковано
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. На Київщині, на 55 км автодороги в напрямку Харкова, перекинулася вантажівка, водіїв просять бути обережними, передає УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.
"Інформуємо вас про те, що на 55 км автодороги в напрямку Харкова трапилася автопригода – перекинулася вантажівка. Поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Об’їзд здійснюється по зустрічний смузі", - йдеться у повідомленні.
Водіїв просять врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними.
Нагадаємо, у Закарпатській області внаслідок зіткнення мотоцикла із припаркованим вантажним автомобілем загинули двоє чоловіків - водій та пасажир байку.