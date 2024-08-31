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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На автодороге «Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань» из-за ДТП затруднено движение транспорта

На автодороге «Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань» из-за ДТП затруднено движение транспорта

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 19:26  •  5323 просмотра

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На автодороге Н-16 «Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань» вблизи села Деньги произошло ДТП, которое затруднило движение транспорта. Полиция призывает водителей быть внимательными и планировать маршрут с учетом ситуации.

На автодороге Н-16 «Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань» вблизи села Деньги затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк, передает УНН

Детали 

Сейчас информация о пострадавших уточняется. Водителей призывают быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом ситуации на дороге.

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Лилия Подоляк

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