На автодороге «Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань» из-за ДТП затруднено движение транспорта
Киев • УНН
На автодороге Н-16 «Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань» вблизи села Деньги произошло ДТП, которое затруднило движение транспорта. Полиция призывает водителей быть внимательными и планировать маршрут с учетом ситуации.
На автодороге Н-16 «Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань» вблизи села Деньги затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк, передает УНН.
Детали
Сейчас информация о пострадавших уточняется. Водителей призывают быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом ситуации на дороге.
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