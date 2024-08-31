На автодорозі «Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань» через ДТП ускладнено рух транспорту
Київ • УНН
На автодорозі Н-16 "Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань" поблизу села Деньги сталася ДТП, що ускладнила рух транспорту. Поліція закликає водіїв бути уважними та планувати маршрут з урахуванням ситуації.
На автодорозі Н-16 "Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань" поблизу села Деньги ускладнено рух транспорту через дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк, передає УНН.
Деталі
Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Водіїв закликають бути уважними та планувати свій маршрут з урахуванням ситуації на дорозі.
Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинула дитина, 5 постраждалих31.08.24, 01:58 • 22186 переглядiв