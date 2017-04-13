На 1 вакансию в Киеве будут претендовать 2 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В столице на одно свободное рабочее место претендуют два человека. Общая численность работающих в Киеве составляет 1 млн 461 тыс. 600 человек. Об этом передает УНН со ссылкой на городской центр занятости.
"В среднем по городу Киеву на 1 вакансию претендует 2 человека. По последним данным Государственной службы статистики Украины за 2016 год, экономически активное население г. Киева в возрасте 15-70 лет составило 1 млн. 461,6 тыс. чел.", - говорится в сообщении.
Уровень экономически активного населения столицы по отношению ко всем лицам соответствующего возраста составил 66,7%.
Общий уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 70 лет снизился и составляет 6,4% экономически активного населения, что свмдетельствует о положительной динамике по сравнению с прошлыми годами.
В январе-марте 2017 года на учете в службе занятости г. Киева находилось 16,7 тыс. безработных граждан. Такое количество безработных существенно увеличила конкуренцию на рынке труда.
В среднем на 1 вакансию претендуют 2 человека, в частности, тех, кто занимал руководящие должности - 6 человек. Такой высокий уровень конкуренции в отдельных сегментах рынка побудил лиц, которым стало трудно найти работу по специальности, искать ее в смежных или вообще в новых отраслях.
Также служба занятости значительную внимание уделяет профориентационной работе с населением. Всего в отчетном периоде профориентационные услуги получили 27,3 тыс. чел., из них 8,5 тыс. учащихся общеобразовательных школ города.
В течение отчетного периода по направлению столичной службы занятости трудоустроились 3,6 тыс. чел. из числа безработных граждан и других категорий лиц, ищущих работу.
По состоянию на 1 апреля 2017 года продолжается поиск работы для почти 11 тыс. безработных граждан, из которых 9,5 тыс. получают пособие по безработице. В общегородской базе данных насчитывается 10,7 тыс. вакансий и свободных рабочих мест.
Как сообщал УНН 31 марта, с 1 апреля вырастет минимальный размер пособия по безработице.