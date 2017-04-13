На 1 вакансію у Києві претендуватимуть 2 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У столиці на одне вільне робоче місце претендують дві особи. Загальна чисельність працюючих у Києві становить 1 млн 461 тис. 600 осіб. Про це передає УНН з посиланням на міський центр зайнятості.
"В середньому по місту Києву на 1 вакансію претендує 2 особи. За останніми даними Державної служби статистики України за 2016 рік, економічно активне населення м. Києва у віці 15-70 років становило 1 млн. 461,6 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.
Рівень економічної активності населення столиці до всього населення відповідного віку становив 66,7%.
Загальний рівень безробіття населення віком від 15 до 70 років знизився і становить 6,4% економічно активного населення, що є позитивною динамікою у порівнянні з минулими роками.
У січні-березні 2017 року на обліку в службі зайнятості м. Києва перебувало 16,7 тис. безробітних громадян. Така кількість безробітних суттєво збільшила конкуренцію на ринку праці.
В середньому на 1 вакансію претендують 2 особи, зокрема, у тих, хто займав керівні посади – 6 осіб. Такий високий рівень конкуренції в окремих сегментах ринку спонукав осіб, яким стало важко знайти роботу за фахом, шукати її в суміжних чи взагалі в нових галузях.
Також служба зайнятості значну увага приділяє профорієнтаційній роботі з населенням. Всього в звітному періоді профорієнтаційні послуги отримали 27,3 тис. осіб, з них 8,5 тис. учнів загальноосвітніх шкіл міста.
Протягом звітного періоду за направленням столичної служби зайнятості працевлаштувалися 3,6 тис. осіб з числа безробітних громадян та інших категорій осіб, які шукали роботу.
Станом на 1 квітня 2017 року продовжується пошук роботи для майже 11 тис. безробітних громадян, з яких 9,5 тис. отримують допомогу по безробіттю. В загальноміській базі даних налічується 10,7 тис. вакансій та вільних робочих місць.
Як повідомляв УНН 31 березня, з 1 квітня зросте мінімальний розмір допомоги по безробіттю.