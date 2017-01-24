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Н.Южанина рассказала, сколько автомобилей с иностранной регистрацией есть в Украине

Н.Южанина рассказала, сколько автомобилей с иностранной регистрацией есть в Украине

Киев • УНН

 • 11575 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Активисты утверждают, что в Украине более миллиона автомобилей с иностранной регистрацией, по информации таможни - около 50 тыс. Об этом в эфире "5 канала" заявила председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает УНН.

По ее словам, для урегулирования этой проблемы сейчас в ВР зарегистрировано 22 законопроекта.

"Проблема уже является сверхактуальной. У нас сейчас в парламенте зарегистрировано 22 законопроекта, связанные именно с урегулированием этой проблемы. Поэтому я считаю, что к рассмотрению этой проблемы сейчас должно привлекаться правительство, поскольку мы должны привлечь таможенную службу, органы внутренних дел обязательно и решать ее только комплексно", - отметила она.

Н.Южанина отметила, что "таких автомобилей каждый день становится больше. Активисты утверждают, что таких автомобилей более миллиона, таможенная служба говорит, что их где-то около 50 000".

Как сообщал УНН, акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией проходили на шести локациях, на каждом въезде Киева в акции приняло участие от 25 до 40 человек (всего 150-240 человек).

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