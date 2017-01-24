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Н.Южаніна розповіла, скільки автівок з іноземною реєстрацією є в Україні

Н.Южаніна розповіла, скільки автівок з іноземною реєстрацією є в Україні

Київ • УНН

 • 11576 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Активісти стверджують, що в Україні понад мільйон автівок з іноземною реєстрацією, за інформацією митниці – близько 50 тис. Про це в ефірі "5 каналу" заявила голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає УНН.

За її словами, для врегулювання цієї проблеми наразі у ВР зареєстровано 22 законопроекти.

"Проблема вже є надактуальною. У нас зараз в парламенті зареєстровано 22 законопроекти, пов'язані саме з врегулюванням цієї проблеми. Тому я вважаю, що до розгляду цієї проблеми зараз має долучитися уряд, оскільки ми маємо залучити митну службу, органи внутрішніх справ обов'язково і розв'язувати її тільки комплексно", - зазначила вона.

Н.Южаніна зауважила, що "таких автомобілів кожного дня збільшується. Активісти стверджують, що таких автомобілів більше мільйона, митна служба говорить, що їх десь біля 50 тисяч".

Як повідомляв УНН, акції власників автомобілів з іноземною реєстрацією проходили на шести локаціях, на кожному в’їзді Києва до акції долучилося від 25 до 40 осіб (загалом 150-240 людей).

Українські Національні Новини

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