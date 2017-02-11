МИД выясняет причины задержания С.Жадана в Беларуси

"Консул Украины в Беларуси сейчас выясняет вопрос. Проверяет информацию и выясняет обстоятельства и причины задержания", - сообщил он.

Как сообщал УНН, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.

Как сообщил сам С.Жадан, оказалось, что еще в 2015-м ему запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "из-за причастности к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном.