МИД отказался объявлять генконсула Польши персоной нон грата за его высказывания относительно С.Бандеры - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины отказались объявлять Генерального консула Республики Польша во Львове Веслава Мазура персоной нон грата в Украине за его высказывания относительно Степана Бандеры. Об этом народный депутат Олег Мусий написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На мое требование объявить Генерального консула Республики Польша во Львове Веслава Мазура персоной нон грата в Украине за его высказывания относительно Степана Бандеры, МИД провело с ним " воспитательную беседу ", Мазур признал свою неправоту и заверил, что антиукраинская риторика больше не повторится (с существенной оговоркой - независимо от его убеждений) ", - сообщил нардеп.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины провело беседу с генконсулом Польши во Львове Веславом Мазуром из-за его высказываний относительно Степана Бандеры. Веслав Мазур сказал, что сожалеет о том, что назвал Бандеру бандитом и утверждал, что украинцы мало знают о своей истории.