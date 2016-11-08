МИД отказался объявлять генконсула Польши персоной нон грата за его высказывания относительно С.Бандеры - нардеп

"На мое требование объявить Генерального консула Республики Польша во Львове Веслава Мазура персоной нон грата в Украине за его высказывания относительно Степана Бандеры, МИД провело с ним " воспитательную беседу ", Мазур признал свою неправоту и заверил, что антиукраинская риторика больше не повторится (с существенной оговоркой - независимо от его убеждений) ", - сообщил нардеп.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины провело беседу с генконсулом Польши во Львове Веславом Мазуром из-за его высказываний относительно Степана Бандеры. Веслав Мазур сказал, что сожалеет о том, что назвал Бандеру бандитом и утверждал, что украинцы мало знают о своей истории.