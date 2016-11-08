МЗС відмовився оголошувати генконсула Польщі персоною нон ґрата за його висловлювання щодо С.Бандери - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ України відмовились оголосишувати Генерального консула Республіки Польща у Львові Вєслава Мазура персоною нон ґрата в Україні за його висловлювання щодо Степана Бандери. Про це народний депутат Олег Мусій повідомив написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“На мою вимогу оголосити Генерального консула Республіки Польща у Львові Вєслава Мазура персоною нон ґрата в Україні за його висловлювання щодо Степана Бандери, МЗС провело з ним „виховну бесіду“, Мазур визнав свою неправоту і запевнив, що антиукраїнська риторика більше не повториться (із суттєвою приміткою — не залежно від його переконань)”, — повідомив нардеп.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України провело бесіду з генконсулом Польщі у Львові Веславом Мазуром через його висловлювання щодо Степана Бандери. Веслав Мазур сказав, що шкодує про те, що назвав Бандеру бандитом і стверджував, що українці мало знають про свою історію.