МИД Украины вызвал посла Италии после заявлений по Крыму

“Мы реагируем (на заявления министра внутренних дел МВД Италии по Крыму — ред.) — в понедельник мы будем встречаться с послом Италии... Ожидать чего-то от человека (главы МВД Италии — ред.), который с 1990 года является функционером этой „Лиги севера“, возможно, не стоит”, — заявила Л.Зеркаль.

Напомним, министр внутренних дел Италии и глава правой партии “Лига” Маттео Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым. Он также назвал Революцию достоинства “псевдо-революцией”, финансируемой иностранными государствами.

Как сообщал УНН, вице-спикер парламента Ирина Геращенко пообещала реакцию Министерства иностранных дел Украины относительно заявлений Италии о “референдуме в Крыму” и “фейковой Революции Достоинства”.