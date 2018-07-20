МИД Украины вызвал посла Италии после заявлений по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В понедельник представители Министерства иностранных дел Украины встретятся с послом Италии относительно заявлений министра внутренних дел этой страны про "законную аннексию Крыма". Об этом в эфире одного из телеканалов заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает УНН.
“Мы реагируем (на заявления министра внутренних дел МВД Италии по Крыму — ред.) — в понедельник мы будем встречаться с послом Италии... Ожидать чего-то от человека (главы МВД Италии — ред.), который с 1990 года является функционером этой „Лиги севера“, возможно, не стоит”, — заявила Л.Зеркаль.
Напомним, министр внутренних дел Италии и глава правой партии “Лига” Маттео Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым. Он также назвал Революцию достоинства “псевдо-революцией”, финансируемой иностранными государствами.
Как сообщал УНН, вице-спикер парламента Ирина Геращенко пообещала реакцию Министерства иностранных дел Украины относительно заявлений Италии о “референдуме в Крыму” и “фейковой Революции Достоинства”.